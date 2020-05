Civitavecchia: dal prossimo anno tempo pieno negli asili nido, ok dalla giunta comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Civitavecchia ha dato il via libera all'attivazione dei laboratori didattici per il prolungamento dell'orario e sul costo del servizio per l'utenza negli asili nido comunali. Il provvedimento riguarderà l'anno educativo 2020-2021 e introduce ufficialmente il prolungamento del servizio degli asili nido comunali fino alle ore 15:30, in modo tale da soddisfare la richiesta del tempo pieno. In una nota l'assessore alla Scuola di Civitavecchia, Claudia Pescatori, spiega: "Protagonisti dell'estensione dell'offerta saranno gli operatori di Assistenza educativo culturale (Aec), in possesso di specifici requisiti e professionalità. Grazie a loro, personale già in forza a Civitavecchia servizi pubblici, attiveremo dei laboratori didattici presso gli asili nido comunali e l'amministrazione verrà inoltre incontro alle famiglie, concorrendo al pagamento della quota aggiuntiva della retta per chi sceglierà il tempo pieno. Per tutte le sei fasce già stabilite con la delibera dello scorso febbraio, il costo aggiuntivo che i genitori dovranno pagare per ogni utente iscritto sarà di 15 euro per settembre 2020 e di 30 euro al mese da ottobre 2020 a giugno 2021. Posso quindi esprimere la mia soddisfazione - conclude l'assessore - per una crescita dell'offerta alle famiglie della nostra città, che il Comune riuscirà a fornire a prezzi ragionevolmente contenuti per coloro che avranno bisogno del tempo pieno". (Com)