Regno Unito: sindacato dei medici scettico su riapertura delle scuole a giugno, numero di contagi ancora troppo elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione dei medici britannici (Bma), principale sindacato dei medici del Regno Unito, si è detta contraria alla proposta del governo di riaprire le scuole a partire dal 1 giugno. In una nota inviata nella serata di ieri all’Unione per l'istruzione nazionale (Neu, il principale sindacato degli insegnanti) e ripresa dalla stampa britannica, la Bma ha fatto notare che il numero di contagi da coronavirus rimane rimasto troppo elevato per consentire loro di ripartire in sicurezza. “Non possiamo rischiare un secondo picco o intraprendere azioni che rischiano di aumentare la diffusione di questo virus, in particolare quando vediamo tassi di contagio sostenuti in tutto il Regno Unito”, ha detto il presidente del consiglio della Bma, Chaand Nagpaul, nella sua lettera indirizzata alla sua controparte della Neu, Kevin Courtney. Secondo il sindacato dei medici ci sono dei pareri contrastanti sugli effetti della riapertura delle scuole, per questo non è saggio ipotizzare una riapertura delle scuole “fino a quando non avremo un numero di casi molto più basso”. (segue) (Rel)