Regno Unito: sindacato dei medici scettico su riapertura delle scuole a giugno, numero di contagi ancora troppo elevato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnanti del Regno Unito si stanno scontrando da giorni con il governo di Londra riguardo alla possibile riapertura delle scuole elementari a partire dal primo di giugno. L'Unione per l'istruzione nazionale, che rappresenta il più importante sindacato per gli insegnanti del Regno Unito, ha reso noto di non essere convinto che ci sia una base scientifica dietro alle linee guida del governo in base alle quali gli insegnanti non hanno bisogno di materiale protettivo per lavorare. Il sindacato ha anche richiesto di accedere ai dati scientifici in base ai quali le regole di distanziamento sociale non devono essere rispettate nelle scuole, se le classi sono piccole e l'igiene è massima. Anche Nasuwt, un'altra Unione di insegnanti considerata di solito più moderata nelle sue richieste, ha dichiarato di non essere soddisfatta delle linee guida governative e ieri ha ribadito che gli insegnanti hanno il diritto legale di rifiutarsi di ritornare a insegnare nelle scuole dal primo di giugno se non riceveranno le stesse protezioni contro il coronavirus degli altri lavoratori in prima linea. (segue) (Rel)