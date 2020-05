Coronavirus: Romano (Pd), perché destra e presidenti Camere bloccano voto da remoto?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Romano, deputato del Partito democratico e membro della commissione Esteri di Montecitorio, informa che "da oggi il Congresso Usa vota da remoto, come proposto dai democratici. Lo stesso accade - continua su Twitter - all'Europarlamento e nei Parlamenti della Gran Bretagna, del Canada, dell'Argentina, del Brasile etc. La democrazia si adatta ovunque al coronavirus, tranne che in Italia". Romano quindi osserva: "Il Partito democratico ha proposto da mesi l'adozione del voto a distanza, per tutelare il buon funzionamento della nostra democrazia e la velocità del processo legislativo. L'opposizione delle destre e la resistenza dei presidenti delle Camere bloccano tutto. Fino a quando?". (Rin)