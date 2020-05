Regno Unito: contagi troppo elevati, il sindacato dei medici si dice scettico sulla riapertura delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione dei medici britannici (Bma), principale sindacato dei medici del Regno Unito, si è detta contraria alla proposta del governo di riaprire le scuole a partire dal 1 giugno. In una nota inviata nella serata di ieri all’Unione per l'istruzione nazionale (Neu, il principale sindacato degli insegnanti) e ripresa dalla stampa britannica, la Bma ha fatto notare che il numero di contagi da coronavirus rimane rimasto troppo elevato per consentire loro di ripartire in sicurezza. “Non possiamo rischiare un secondo picco o intraprendere azioni che rischiano di aumentare la diffusione di questo virus, in particolare quando vediamo tassi di contagio sostenuti in tutto il Regno Unito”, ha detto il presidente del consiglio della Bma, Chaand Nagpaul, nella sua lettera indirizzata alla sua controparte della Neu, Kevin Courtney. Secondo il sindacato dei medici ci sono dei pareri contrastanti sugli effetti della riapertura delle scuole, per questo non è saggio ipotizzare una riapertura delle scuole “fino a quando non avremo un numero di casi molto più basso”.Gli insegnanti del Regno Unito si stanno scontrando da giorni con il governo di Londra riguardo alla possibile riapertura delle scuole elementari a partire dal primo di giugno. L'Unione per l'istruzione nazionale, che rappresenta il più importante sindacato per gli insegnanti del Regno Unito, ha reso noto di non essere convinto che ci sia una base scientifica dietro alle linee guida del governo in base alle quali gli insegnanti non hanno bisogno di materiale protettivo per lavorare. Il sindacato ha anche richiesto di accedere ai dati scientifici in base ai quali le regole di distanziamento sociale non devono essere rispettate nelle scuole, se le classi sono piccole e l'igiene è massima. Anche Nasuwt, un'altra Unione di insegnanti considerata di solito più moderata nelle sue richieste, ha dichiarato di non essere soddisfatta delle linee guida governative e ieri ha ribadito che gli insegnanti hanno il diritto legale di rifiutarsi di ritornare a insegnare nelle scuole dal primo di giugno se non riceveranno le stesse protezioni contro il coronavirus degli altri lavoratori in prima linea.In una lettera rivolta alle autorità locali, il sindacato ha quindi minacciato di considerare azioni legali per tutelare gli insegnanti in merito all'obbligo di tornare a scuola a causa dei rischi per la loro salute. Il segretario generale di Nasuwt, Patrick Roach, ha dichiarato che il governo deve "accettare l'eventualità che le scuole non siano in grado di aprire in sicurezza prima di settembre perché non possono salvaguardare i propri insegnanti e alunni". Anche molti genitori non sono convinti che le presenti linee guida permetterebbero la sicurezza dei propri bambini, delle famiglie e della popolazione più in generale. Un sondaggio dell'Unione per l'istruzione nazionale ha mostrato che un terzo dei genitori non intendono mandare i propri figli a scuola quando le misure restrittive verranno allentate. In Scozia, Galles e Irlanda del Nord le autorità non intendono riaprire il sistema scolastico. (Rel)