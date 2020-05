Coronavirus: Intesa Sanpaolo a sostegno di Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo interviene in Emilia-Romagna, con una donazione di 500 mila euro al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, per contribuire a far fronte alle necessità derivanti dalla pandemia da Covid-19. Un sostegno - riferisce una nota dll'Istituto di credito - che sarà destinato all’allestimento presso la struttura felsinea di ulteriori 20 posti letto di terapia intensiva. L’intervento rientra nel perimetro dei 100 milioni di euro messi a disposizione della sanità italiana da Intesa Sanpaolo dallo scorso marzo per contribuire in maniera significativa al potenziamento del Sistema sanitario nazionale, tramite la sigla di un protocollo di collaborazione con il dipartimento della Protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei ministri e con il commissario straordinario per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica. (segue) (Com)