Coronavirus: Intesa Sanpaolo a sostegno di Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna (2)

- "L’Emilia-Romagna è stata tra le Regioni italiane più colpite e la solidarietà espressa dal nostro Gruppo vuole contribuire alla cura dei malati e costituire un segno di apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, nell’ambito del nostro impegno per far ripartire al più presto e in sicurezza una Regione dove la nostra presenza è forte e radicata e verso la quale sentiamo un forte senso di responsabilità - ha spiegato Cristina Balbo, responsabile della direzione regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo -. In ogni fase siamo stati e saremo a fianco del territorio, delle sue imprese e delle famiglie, con tutto il supporto creditizio reso possibile dalla nostra solidità, l’assistenza della nostra rete e il lavoro dei colleghi che non si è mai fermato". (segue) (Com)