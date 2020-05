Iraq: rappresentante al Sistani, non abbiamo offerto ad al Amari la guida delle Pmu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante dell'Ayatollah Ali al Sistani, guida del clero sciita iracheno, Abdel Mahdi al Karbalai, ha negato di aver offerto ad Hadi al Amari, leader della Coalizione sciite al Fatah, il ruolo di capo delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu) in Iraq. In un comunicato diffuso alla stampa, lo sceicco al Karbalai ha spiegato che "i responsabili del clero sciita non chiedono a nessun funzionario di tenere un incontro ma la richiesta deve arrivare dal diretto interessato. Infatti il recente incontro che abbiamo tenuto con al Amari si è svolto su sua richiesta. Inoltre noi non abbiamo chiesto ad al Amari di guidare le Pmu in quanto non rientra nelle nostre prerogative". La precisazione è arrivata dopo che il deputato della Coalizione al Fath, Hamed al Musawi, ha affermato che il clero sciita avrebbe offerto ad al Amari la guida delle milizie sciite ma quest'ultimo avrebbe declinato l'offerta. (Res)