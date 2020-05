Germania: governo, controlli ai confini attenuati a partire da oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla reintroduzione delle verifiche ai confini, possono entrare in Germania soltanto quanti siano in grado di fornire un “valido motivo”, come i residenti in via permanente, pendolari, il personale medico e sanitario, i trasportatori e i cittadini dell'Ue che intendono attraversare il paese per raggiungere il proprio Stato. La decisione assunta oggi dal governo federale dispone, inoltre, la riapertura di tutti i valichi di frontiera in Germania. Finora, infatti, era stato possibile attraversare soltanto alcuni passaggi. A ogni modo, rimane in vigore fino ad almeno il 14 giugno l'avviso di viaggio con cui il ministero degli Esteri tedesco sconsiglia di lasciare il paese. In particolare, il dicastero avverte di non recarsi all'estero per le vacanze estive perché il rientro in Germania potrebbe essere complicato dalle misure per il contenimento del coronavirus attuate dal paese e da altri Stati. (Geb)