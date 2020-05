Formia: Comune, al via indagini su ponte Tallini, da lunedì interdetta circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Formia rendo noto che da lunedì 18 maggio la circolazione su ponte Tallini sarà interdetta. La decisione, presa da tempo, è stata rimandata grazie alle restrizioni veicolari dovute all'epidemia. Tuttavia - spiega il Comune di Formia in una nota . lo stato di ammaloramento dell'infrastruttura, realizzata nel 1955, non permette di ritardare ulteriormente le indagini strumentali finalizzate a valuta le capacità di carico. Nei prossimi giorni verranno realizzati interventi per consentire il transito pedonale sul ponte in sicurezza; successivamente si interverrà sul ripristino dell’illuminazione e dei passamano, sulla potatura delle alberature nella zona sottostante lato Napoli (dopo quella che ha già interessato quelle sul lato della darsena La Quercia) e si provvederà alla realizzazione di una rotatoria sperimentale all'altezza dell'attuale svincolo di ingresso al molo Azzurra. (segue) (Com)