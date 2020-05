Formia: Comune, al via indagini su ponte Tallini, da lunedì interdetta circolazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la graduale ripresa del traffico veicolare nel centro città il Comune di Formia ritiene indispensabile procedere agli accertamenti che potranno consentire all'amministrazione di maturare la decisione definitiva sul futuro del ponte Tallini. L'amministrazione si scusa per i disagi che inevitabilmente si verificheranno e chiede ai cittadini e alle attività tutte interessate un sacrificio temporaneo in vista di un nuovo rapporto tra la città ed il mare. (Com)