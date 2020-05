Roma: sequestro di beni per un 50enne romano vicino al clan Fasciani-Triassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sequestro di beni nei confronti di un 50enne romano vicino al clan mafioso Fasciani-Triassi è stato eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato. Destinatario del provvedimento è Gianluca Germanò, noto con il soprannome di Sventolino. Pluripregiudicato per reati di furto, ricettazione, riciclaggio e associazione per delinquere Germanò, a seguito di indagini patrimoniali, già tra il 2015 e il 2016 aveva subito una confisca di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. La scorsa settimana l’uomo ha richiesto il riscatto di una polizza assicurativa, stipulata nel 2008, per un importo di 84.800 euro. Coordinati da Angela Altamura, gli specialisti della Divisione anticrimine quindi hanno richiesto il sequestro preventivo della polizza alla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma che ha disposto il provvedimento. (segue) (Rer)