Trump licenzia l'ispettore generale del Dipartimento di Stato per "fine del rapporto di fiducia"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha licenziato nella serata di venerdì l'ispettore generale del Dipartimento di stato, Steve Linick, denunciando l'esaurimento del rapporto di fiducia con il funzionario. "Come presidente è fondamentale che abbia la piena fiducia nelle nomine" di chi "svolge le funzioni di ispettore generale. Questo non è più il caso per quanto riguarda questo ispettore generale", scrive Trump in una lettera indirizzata al presidente del Senato, Nancy Pelosi. Linick, che dovrà lasciare l'incarico entro 30 giorni, era stato noinato nel 2013 dall'amministrazione dell'allora presidente Barack Obama. Il suo posto, ha spiegato una fonte del dipartimento di Stato a "Npr", andrà l'ambasciatore Stephen Akard, considerato dai media uomo vicino al vicepresidente Mike Pence.La decisione è stata duramente criticata dal rappresentante del Partito Democratico, Eliot Engel, presidente della commissione Esteri della Camera, che ha parlato di un "gesto indegno di un presidente che cerca di proteggere uno dei suoi più collaboratori più fedeli, il segretario di Stato, dal rispondere delle sue azioni". Secondo Engel, citato da "Politico", l'ufficio dell'ispettore generale aveva aperto un'indagine nei confronti di Pompeo. Il licenziamento del signor Linick nel pieno di questa indagine dà fortemente da pensare che si tratti di una rappresaglia". Si tratterebbe, segnalano altre fonti democratiche di una inchiesta legata alla nomina di un assistente di Pompeo e della moglie. La vicenda viene peraltro inquadrata dai media nella più ampia battaglia politica legata al tentativo di impeachment contro Trump. Un dossier nel quale Linick, riassume la "Cnn", aveva avuto un ruolo tutto sommato marginale. L'ispettore aveva consegnato ai parlamentari alcuni documenti di Rudolph Giuliani, avvocato di Trump, rompendo la "disciplina" di non collaborare alle indagini che si sarebbe instaurata all'interno del dipartimento di stato.A inizio aprile Trump aveva rimosso dall’incarico Michael Atkinson, l’ispettore generale dell’intelligence Usa. Atkinson era da alcuni mesi una figura nota negli Stati Uniti perché è stato il primo ad allertare il Congresso sulla denuncia della talpa in merito alle pressioni che Trump avrebbe esercitato la scorsa estate sul presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha poi portato alla recente procedura d’impeachment poi non concretizzatasi. Anche in quel caso, vivace era stata la reazione critica dei Democratici. "Nel mezzo di un'emergenza nazionale, è inconcepibile che il presidente stia ancora una volta tentando di minare l'integrità dell'intelligence licenziando un altro funzionario semplicemente perché ha svolto il suo lavoro", ha dichiarato in una nota Mark Warner, vicepresidente dalla commissione per l’intelligence del Senato. (Nys)