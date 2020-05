Fase 2: Fapi, inammissibile schizofrenia norme ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, afferma che le imprese diffuse sul territorio nazionale "vivono enormi difficoltà organizzative per la schizofrenia con cui si sono regolamentare le riaperture" e in una nota giudica "inammissibile che ogni Regione ha adottato proprie norme per la riapertura. Altro che federalismo, qui siamo alla follia". Sciotto quindi spiega: "Sarebbe stato opportuno, invece, addivenire ad un protocollo unico nazionale che regolamentasse con poche e chiare disposizioni la ripartenza, ma evidentemente, ancora una volta, è prevalsa la logica del campanile che finirà per pregiudicare il riavvio della produzione, del commercio e del turismo. L'emergenza vissuta, da cui ancora non siamo usciti, - conclude Sciotto - avrebbe dovuto suggerire una linea d'azione comune e coerente tra governo e Regioni ed invece, si conferma un'Italia divisa sui grandi temi di interesse nazionale, incapace di incamminarsi all'unisono lungo la traiettoria dello sviluppo economico".(Com)