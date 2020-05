Ungheria: oggi governo decide su rimozione restrizioni a Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ungheria deciderà oggi se revocare o meno le restrizioni ancora in vigore a Budapest. Lo ha annunciato ieri il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nella consueta intervista del venerdì all'emittente "Radio Kossuth". La capitale resta il principale focolaio dei contagi da coronavirus in Ungheria, motivo per il quale il suo territorio e quello circostante sono stati esclusi dagli allentamenti alle misure restrittive già avvenuti nel resto del paese. Orban ha spiegato che se dovessero emergere nuovi focolai altrove, il governo può sempre tornare sui suoi passi e isolare nuovamente aree specifiche. Tuttavia Budapest ha una densità abitativa che non consente di agire allo stesso modo. Orban ha quindi di dichiarato voler proseguire i colloqui con gli amministratori locali e gli esperti prima di prendere una decisione. (Vap)