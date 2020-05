Fase 2: Moretto (Iv), da Cdm nessun passo avanti per congiunti fuori Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Moretto, capogruppo di Italia viva in commissione Attività produttive alla Camera afferma che "purtroppo" registra "che nel Cdm non è stato fatto alcun passo avanti per i congiunti fuori Regione. Da settimane - spiega in una nota - chiediamo che si affronti il tema della mobilità interregionale: i confini sulla carta tengono lontani genitori, figli, fratelli e fidanzati da mesi. Se ci deve essere una nuova normalità questa non può prescindere da affetti e relazioni familiari. Dal governo rimane lo stop fino al 2 giugno, anche se resta la possibilità per le Regioni di chiedere deroghe sulla base dei dati epidemiologici. Italia Viva - aggiunge - aveva portato al Cdm una posizione diversa, chiedendo di prevedere spostamenti tra regioni confinanti o entro un raggio chilometrico. Continueremo - conclude Moretto - a sostenere questa necessità in tutte le sedi, confidando che le altre forze politiche di maggioranza e opposizione comprendano che c'è la possibilità di coniugare sicurezza e relazioni affettive". (Com)