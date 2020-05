© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, commenta su Twitter: "1 miliardo dallo Stato a Elkan & C per garanzie a Fca? Ok, ma alle condizioni previste dai nostri emendamenti a decreto Imprese: sede giuridica e fiscale in Italia e, fino a liberazione garanzie, blocco dividendi e limite remunerazione management a 20 volte quella degli operai". (Rin)