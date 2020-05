Turchia: coronavirus, in vigore da oggi coprifuoco di quattro giorni a Istanbul e in altre grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un coprifuoco di quattro giorni entrerà in vigore a Istanbul e in altre grandi città turche da oggi, 16 maggio, al prossimo 19 maggio. Lo ha annunciato ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo la riunione settimanale del Consiglio dei ministri. La misura è stata decisa al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Erdogan ha annunciato anche la rimozione del divieto di viaggio da e per Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaras, Sanliurfa e Tekirdag, mentre le medesime restrizioni rimangono in vigore a Istanbul, Ankara e Smirne. La Turchia ha iniziato ieri ad allentare le misure per il contenimento della pandemia autorizzando la riapertura di alcune attività commerciali e lo scorso fine settimana ha permesso agli ultrasessantacinquenni e ai giovani di meno di venti anni di uscire di casa dopo un isolamento di oltre un mese. Erdogan ha inoltre reso noto che la campagna di solidarietà nazionale lanciata dal governo ha raccolto finora oltre 282 milioni di dollari. (Tua)