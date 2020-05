Roma: 31enne picchiato e derubato mentre attende il tram, arrestato il ladro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è avvicinato a un 31enne mentre attendeva il tram alla fermata di via Prenestina e, dopo averlo spintonato e percosso con calci e pugni, gli ha strappato lo smartphone dalle mani e si è dato alla fuga. La descrizione fornita dalla vittima ai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma ha permesso di rintracciare e arrestare il rapinatore: si tratta di un 21enne del Gambia, con precedenti e senza fissa dimora. La rapina è avvenuta la scorsa notte. La vittima subito dopo il furto ha notato una pattuglia dei Carabinieri in transito e ha chiesto aiuto. Il 21enne arrestato è stato accompagnato al carcere di Regina Coeli ed in attesa del rito di convalida. La refurtiva è stata recuperata e restituita. (Rer)