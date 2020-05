Difesa: Serbia, primo gruppo di militari russi impiegati in lotta a Covid-19 lascerà il paese oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gruppo di personale militare russo che è stato impiegato in Serbia per sostenere le autorità sanitarie locali nella lotta contro il coronavirus farà ritorno oggi in Russia. Lo riferisce il ministero della Difesa russo in una nota. “Il primo convoglio con personale militare e attrezzature speciali dell'unità combinata del ministero della Difesa russo che ha svolto compiti per assistere la Repubblica di Serbia nella lotta contro la diffusione dell'infezione da coronavirus ha iniziato a trasferirsi dal luogo di dispiegamento temporaneo a Belgrado al campo d'aviazione di Batainitsa”, si legge nella nota, in cui si precisa che saranno messi a disposizione tre voli per trasferire gli oltre 40 militari e i quattro equipaggiamenti militari speciali dalla Serbia alla Russia. Il mese scorso, su richiesta delle autorità di Belgrado, la Russia ha inviato sette squadre di medici militari e virologi e diversi piani di approvvigionamento di forniture mediche in Serbia per aiutare a contenere la pandemia di Covid-19, che nel paese ha finora contagiato più di 10 mila persone e provocato 225 decessi. (Rum)