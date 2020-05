Milano: Partito dei Carc su scritta contro Fontana, gestione emergenza della giunta leghista è stata criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei Carc per il governo di Blocco Popolare, in un lungo comunicato, spiega le motivazioni dietro la scritta "Fontana assassino" apparsa a Milano: "La gestione dell’emergenza Covid-19 di Fontana e della giunta leghista della regione Lombardia è stata criminale: ha portato a morti evitabili, ha alimentato il contagio evitando le misure necessarie a contenerlo (tamponi per tutti, distribuzione di mascherine gratuita annunciata poi non fatta etc), ha mandato a morire i nostri anziani nelle Rsa. Fontana e il suo partito hanno sulla coscienza 15mila morti in Lombardia". In merito alla solidarietà espressa da ogni parte politica al governatore lombardo, il partito dei Carc replica nel comunicato: "Samuele Piscina, sconvolto che qualcuno abbia scritto la verità nero su bianco senza possibilità di equivoci, ha mandato subito a chiamare il sindaco Sala che ha risposto con un accorato tweet di solidarietà (Milano non può tollerare insulti e toni del genere) al presidente Fontana, al seguito i consiglieri regionali della Lega affermano che scrivere 'Fontana assassino' comunicherebbe 'Un messaggio violento, intollerante, che incita all’odio per l’avversario politico'". "Dire la verità è un atto rivoluzionario - prosegue il comunicato - È bastata una scritta per far venire giù tutta l’impalcatura e mettere a nudo il re: per chi ancora avesse dubbi su quali interessi difendono il PD e la Lega. Il sindaco Sala trova intollerabile additare Fontana come assassino, ma non trova intollerabile che un Rls del Comune di Milano subisca sanzioni disciplinari per aver denunciato su facebook le gravi mancanze sanitarie registrate negli uffici comunali, a seguito della morte di un suo collega; non trova intollerabili le multe ai ristoratori che protestavano, nel rispetto delle norme anti-contagio, all’Arco della Pace. Quello che è intollerabile, sindaco, è che Milano il 15 maggio si è svegliata allagata a seguito di un nubifragio che ha fatto esondare i tre fiumi della città (problema che conosciamo tutti e a cui nessun amministratore della città – lei compreso – ha mai voluto dare soluzione) e la sua priorità dovrebbero essere le condizioni del Policlinico, dei lavoratori e dei pazienti del reparto di terapia intensiva allagato ed evacuato, non una scritta – vecchia, oltretutto, di una settimana". (segue) (Com)