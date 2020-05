Milano: Partito dei Carc su scritta contro Fontana, gestione emergenza della giunta leghista è stata criminale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sentito solo tanti scaricabarile: verso il governo che non ha fatto chiudere le aziende non necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria (ma il presidente della Regione può emettere ordinanze urgenti in materia sanitaria), verso i dirigenti dell’Ats per la strage nelle Rsa (dimenticandosi, di nuovo, che il presidente della Regione è la massima autorità sanitaria regionale) fino ad arrivare ad affermare contro ogni evidenza che la Regione Lombardia ha lavorato bene, ha avuto pochi danni - prosegue il Partito dei Carc - Abbiamo visto sprecare milioni di euro per un ospedale aperto per 25 pazienti e che sarà a breve chiuso e per le mascherine-pannolini inutilizzabili da chiunque. E dopo le morti da contagio avremo anche le morti di fame e di stenti, visto che la regione non ha sbloccato le migliaia di domande di Cig in deroga e non sta facendo nulla per lavoratori autonomi, partite Iva, stagionali. Queste sono le reali violenze, non una scritta che inchioda Fontana e i suoi consiglieri alle loro responsabilità. Le 15mila persone morte non sono state 'sfortunate', sono morte perché Fontana e Gallera non hanno fatto nulla per evitare questa situazione, ma anzi hanno fatto tutto quello che era in loro facoltà per fare in modo che Confindustria continuasse a mietere profitti e vittime". Il lungo comunicato si conclude con l'invito a "10, 100, 1000 mobilitazioni per le dimissioni di Fontana e Gallera. Le priorità che abbiamo di fronte rimangono la limitazione dei contagi, la cura degli ammalati e, a discendere da questo, le misure necessarie a fare fronte all’emergenza economica e sociale". (Com)