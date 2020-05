Cultura: Biblioteche di Roma aderiscono a seconda edizione di Libri salvati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Biblioteche di Roma aderiscono alla seconda edizione di Libri salvati, la rassegna promossa dall'Associazione italiana biblioteche (Aib) per ricordare le Bücherverbrennungen, i roghi dei libri da parte del regime nazista avvenuti il 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania. Sabato 16 maggio, a conclusione della campagna, dalle 10 e fino a sera, le biblioteche Casa della memoria e della storia, Aldo Fabrizi, Basaglia, Cornelia, Flaiano, Laurentina, Mameli, Marconi, Nicolini, Penazzato, Quarticciolo, Rodari, Valle Aurelia e Villino Corsini proporranno sulle loro pagine social letture, citazioni, filmati che ci restituiranno alcune delle parole di questi autori proibiti, accendendo i riflettori proprio su ciò che una feroce dittatura voleva oscurare, a testimonianza di un valore artistico e civile che ha saputo essere più forte di ogni odio e censura e in difesa della circolazione delle idee e della libertà di espressione. (segue) (Com)