Cultura: Biblioteche di Roma aderiscono a seconda edizione di Libri salvati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piccola tempesta di frasi d'autore, sotto il titolo "1933-2020 Libri salvati - La felicità della libertà di espressione" può essere rintracciata con gli hashtag "librisalvati2020", "libertadiespressione", "noallacensura", "nolibriproibiti". "Ricordiamo - sottolinea il presidente di Biblioteche di Roma Paolo Fallai - una delle pagine più nere della cultura europea. Chi bruciava i libri ha bruciato milioni di vite. Noi non dimentichiamo e non smetteremo di denunciare ogni simbolo di quella vergogna, ogni minaccia, ogni apologia". Nei roghi nazisti furono bruciate le opere di centinaia di autori, non solo di quelli più schiettamente politici, ma anche di quelli considerati non conformi all'autentico spirito tedesco, perché di origine ebraica o perché portatori di visioni del mondo distanti da quelle del regime. (segue) (Com)