Cultura: Biblioteche di Roma aderiscono a seconda edizione di Libri salvati (3)

- Finirono al rogo i libri di Karl Marx, Friedrich Engels, Georg Lukács, Rosa Luxemburg, Lenin, Lev Trockij, ma anche di Albert Einstein, André Gide, Arthur Schnitzler, Bertolt Brecht, Charles Darwin, Émile Zola, Ernest Hemingway, Franz Kafka, H. G. Wells, Hermann Hesse, Jack London, James Joyce, John Dos Passos, Karl Kraus, Maksim Gor'kij, Marcel Proust, Robert Musil, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Thomas Mann, Vladimir Majakovskij e tanti altri grandi della letteratura e della scienza. Le biblioteche, nell'anniversario dei roghi nazisti, rivendicano la centralità del libro in ogni processo di sviluppo personale e collettivo, umano, sociale, scientifico, culturale ed economico, veicolo principale della libertà di espressione che in esso può esprimersi in modo elaborato, ponderato, compiuto e disteso, cardine dello scambio proficuo e costruttivo di pensiero e conoscenza tra gli esseri umani coevi e quelli delle generazioni precedenti e future. (segue) (Com)