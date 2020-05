Fase 2: Giacomoni (FI), potenziare commissione Vigilanza Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, presidente della commissione parlamentare di Vigilanza su Cassa depisiti e prestiti (Cdp), intervistato da 'Il Sole 24 Ore' ha affermato che "con l'ultimo decreto varato dal governo Cassa depositi e prestiti assume un ruolo ancor più determinante e strategico per il nostro sistema produttivo, perché chiamata a sostenere la patrimonializzazione delle imprese e l'assorbimento delle perdite. Cdp - ha spiegato - avrà ampi margini di manovra per dare un supporto concreto, a patto sempre che le procedure previste dal ministero siano snelle, altrimenti rischia di diventare il 'capro espiratorio' di interventi che non arrivano, come è già accaduto alle banche e alla Sace con il decreto liquidità. Proprio per questo al Parlamento dovrebbe essere garantito un controllo maggiore su Cdp, attraverso il potenziamento della Commissione di vigilanza". (segue) (Rin)