Fase 2: Giacomoni (FI), potenziare commissione Vigilanza Cdp (2)

- "Ho chiesto ai presidenti di Camera e Senato - ha rivelato l'esponente azzurro - un incontro per valutare l'opportunità di riconoscere alla Commissione le stesse prerogative delle bicamerali, avvalendosi della collaborazione dei funzionari del Parlamento, perché vigilare senza vigili è un po' complicato". Per Giacomoni la Commissione al momento è in grado di esercire la vigilanza "solo parzialmente, perché pur essendo una Commissione parlamentare, non può avvalersi delle strutture e delle prerogative di Camera e Senato. Per questo oltre a chiedere un incontro ai presidenti dei due rami del Parlamento ho anche presentato un emendamento al decreto liquidità per potenziarne le funzioni di vigilanza e per trasformare la commissione in un vera e propria commissione bicamerale: meglio potenziare oggi ed adeguare ai tempi la commissione istituita più di un secolo fa, che dover istituire un'ulteriore commissione d'inchiesta domani". (Rin)