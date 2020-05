Pompeo: "Il governo degli Stati Uniti continuerà a imporre restrizioni al commercio con Huawei"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti continuerà ad adottare azioni commerciali contro il colosso delle telecomunicazioni cinese, Huawei, accusato di portare avanti una capillare attività di spionaggio nel pianeta soprattutto attraverso la rete mobile ultraveloce 5G. Lo ha detto il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota che segue l'annuncio di sanzioni emesse dal Dipartimento al Commercio. "Gli Stati Uniti continueranno a limitare la maggior parte delle esportazioni statunitensi verso Huawei e le sue affiliate" presenti "nella lista delle entità che minacciano la sicurezza nazionale Usa", si legge nella nota.Huawei "è un venditore inaffidabile e uno strumento agli ordini del partito comunista cinese", rimarca Pompeo ricordando le recenti azioni della casa Bianca nei confronti del gigante cinese. "Il dipartimento di Giustizia ha accusato Huawei di aver rubato tecnologia statunitense e di aver aiutato l'Iran ad eludere le sanzioni. Il dipartimento del Commercio ha inserito Huawei nell'elenco delle sanzioni nel 2019. Il Dipartimento di Stato si impegna da oltre un anno a segnalare ad alleati e partner in tutto il mondo, ciò che sa di Huawei e degli altri venditori inaffidabili".Nella giornata di venerdì il dipartimento del Commercio aveva annunciato l’imposizione di restrizioni all'uso di semiconduttori prodotti con software Made in Usa da parte di Huawei. Un’azione, asserisce Washington, legata alla necessità di proteggere la propria sicurezza nazionale. I nuovi provvedimenti impediscono ai produttori stranieri di semiconduttori che utilizzano software e tecnologia statunitense di vendere a Huawei senza previa autorizzazione da parte del dipartimento del Commercio.I semiconduttori sono componenti fondamentali dei microprocessori. Di fatto, agli Stati Uniti sarà possibile fermare l'esportazione di semiconduttori prodotti da Taiwan Semiconductor Manifacturing (Tsmc) all'unità HiSilicon di Huawei, che si occupa del design di microchip per l'azienda cinese. Secondo fonti della stampa statunitense, erano mesi che i funzionari del Commercio Usa lavoravano sulle nuove restrizioni. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è di rafforzare il sistema di controllo delle esportazioni di prodotti statunitensi. (Nys)