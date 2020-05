Slovacchia: coronavirus, revocata la quarantena nell’insediamento rom di Zehra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovacchia ha revocato la quarantena nell’insediamento di Zehra, l'ultimo dei cinque insediamenti rom chiusi ad aprile per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. È quanto riferito dal comitato di crisi istituito dal governo per fronteggiare l’emergenza. La decisione, si legge in una nota, è stata presa dopo i test effettuati su tutti gli abitanti dell’insediamento e il trasferimento di 16 persone infette e le loro famiglie in un centro di quarantena temporaneo, che ospitava già 26 persone contagiate e i loro parenti. In precedenza le autorità di Bratislava avevano imposto la revoca della negli altri insediamenti rom del paese tra il 25 aprile e il 1 maggio. In Slovacchia sono 1.480 i casi confermati di contagio e 27 i decessi. Il paese ha sin qui registrato un numero inferiore di casi rispetto ai suoi vicini e uno dei tassi di mortalità pro capite più bassi in Europa dopo che il governo si è mosso rapidamente per imporre severe restrizioni nei primi giorni dello scoppio della pandemia in Europa. (Vap)