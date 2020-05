Business news: Putin, dal primo giugno prestiti con tasso al 2 per cento a sostegno occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto a partire dal primo giugno di lanciare prestiti speciali al 2 per cento per sostenere l'occupazione nelle aziende russe dei settori colpiti dal coronavirus. "Propongo, a partire dal primo giugno, un programma di prestiti speciali per sostenere l'occupazione di tutte le imprese dei settori colpiti e le Ong socialmente orientate potranno utilizzarlo. Il tasso finale per il beneficiario del prestito sarà al 2 per cento, tutto ciò che eccederà tale cifra, sarà sovvenzionato dallo Stato", ha dichiarato il capo di Stato. Il presidente ha aggiunto che gli interessi non dovranno essere pagati mensilmente e l'85 per cento del prestito sarà garantito dallo Stato. L'importo del prestito sarà calcolato secondo il salario minimo nel semestre precedente. Il periodo di rimborso del prestito è fissato al primo aprile 2021. Putin ha osservato che questo prestito potrà essere utilizzato sia per pagare gli stipendi ai dipendenti sia per rifinanziare un prestito salariale precedentemente assunto con tasso nullo per cento. La misura potrebbe permettere la conservazione di sette milioni di posti di lavoro. (Rum)