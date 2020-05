Business news: ministro Infrastrutture polacco, epidemia non rallenta l'edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia di coronavirus non rallenta i lavori dell'edilizia polacca e i suoi 1,5 milioni di posti di lavoro non sono in pericolo. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro delle Infrastrutture polacco, Andrzej Adamczyk, in visita a Nowa Deba per la firma dei documenti riguardanti la costruzione della locale tangenziale, oltre a quelle di Przemysl e Stalowa Wola in Precarpazia. "Desidero evidenziarlo per l'ennesima volta: il virus non ha fermato l'edilizia polacca e non l'ha rallentata. Le grandi aziende, così come quelle piccole e medie, possono contare sul fatto che quest'anno le attività di costruzione proseguiranno come da programma", ha chiarito il ministro, aggiungendo che "tutti coloro che lavorano nel settore possono essere certi del domani. Possono essere sicuri di ciò che succederà nei prossimi mesi. Il lavoro ci sarà". (Vap)