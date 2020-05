Business news: Romania, per Bers calo Pil del 4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) prevede nel suo ultimo rapporto che l'economia della Romania si contrarrà del 4 per cento nel 2020 a causa della crisi del coronavirus; mentre nel rapporto di novembre prevedeva una crescita del 3,2 per cento. Gli economisti della Bers prevedono che il Pil romeno crescerà del 4 per cento nel 2021. Secondo l'ultima stima economica regionale della Bers, la crisi del coronavirus "ha ridotto i consumi privati di servizi che comportano il contatto diretto e beni durevoli, che insieme rappresentano circa il 30 per cento del paniere dei consumi". "Questo impatto può essere in qualche modo compensato da un aumento dei costi dei beni alimentari, che rappresenta il 25 per cento del paniere dei consumi, la quota maggiore nell'Unione europea", osservano dalla Bers. (Rob)