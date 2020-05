Business news: Repubblica Ceca, ministro Finanze prevede deficit di ulteriori 11 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Finanze ceco, Alena Schillerova, ha detto di aspettarsi un deficit pubblico di circa 300 miliardi di corone (11 miliardi di euro) nel 2021. Lo riporta l'emittente "Ceske televize". Un deficit di uguale portata è già previsto per l'anno in corso, dopo la revisione dell'originale previsione di 40 miliardi di corone (1,4 miliardi di euro) a seguito della crisi indotta dall'epidemia di coronavirus. Il ministero delle Finanze presenterà la bozza di bilancio per il 2021 al Consiglio dei ministri a settembre e al parlamento il mese successivo. Si tratta di un mese più tardi rispetto al solito. (Rep)