Business news: governatore Banca centrale albanese, crisi economica più grave degli ultimi 20 anni

- Gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno provocato la più grave contrazione dell'economia albanese negli ultimi 20 anni: lo ha affermato il governatore della Banca centrale del paese, Gent Sejko, nel suo intervento in un incontro con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e del sistema bancario. "Questa crisi porterà ad un aumento della disoccupazione, ad un calo delle entrate e a delle difficoltà finanziarie per le imprese e le famiglie", ha sottolineato Sejko. "Sul piano microeconomico, il calo dei redditi e della liquidità saranno un test per la sostenibilità finanziaria delle imprese. Su un piano macroeconomico invece, l'incremento del debito pubblico e privato, sarà un test per la sostenibilità degli equilibri economici del paese. Il colpo che ha subito il settore reale non passerà senza conseguenze nemmeno per il mercato finanziario e la stessa attività del settore bancario", ha osservato Sejko. (Alt)