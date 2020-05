Business news: Air Serbia rimanda la ripartenza regolare dei voli al 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo Air Serbia ha annunciato la decisione di rinviare la data della ripartenza regolare del traffico aereo per i passeggeri al 15 giugno. Secondo una nota della compagnia di bandiera serba, la ripartenza era stata in precedenza annunciata per il primo giugno. Air Serbia precisa di aver seguito in questo modo le indicazioni date dalla Commissione europea e di aver tenuto conto del fatto che proprio nei paesi Ue si trova un grande numero di destinazioni coperte dalla compagnia per il traffico passeggeri. Air Serbia ha deciso invece di mantenere i voli annunciati in precedenza a partire dal 18 maggio, data di riapertura prevista per l'aeroporto di Belgrado. I voli sono diretti solo verso 4 destinazioni, ovvero Londra Heathrow, Francoforte, Zurigo e Vienna. A causa della menzionata raccomandazione della Commissione europea, prosegue la compagnia, i voli verso queste destinazioni saranno effettuati su scala ridotta rispetto a quanto inizialmente previsto. Air Serbia sta infine prendendo in considerazione una possibile riapertura all'interno della regione balcanica ed è quindi pronta a concentrarsi sulla realizzazione di voli regionali, nonché ad adattarsi alle nuove opportunità e alla crescente domanda all'interno della regione. (Seb)