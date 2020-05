Fase 2: Cdm, dal 18 maggio nessuna limitazione a spostamenti nella stessa regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ninistro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale. (segue) (Com)