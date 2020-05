Nettuno: sequestrato patrimonio da 400 mila euro a uomo vicino a clan Casalesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a oltre 400.000 euro il valore del patrimonio sequestrato dalla Guardia di finanza di Roma a un pluripregiudicato di Nettuno. All’uomo, Pasquale Iovinella, 39 anni e ritenuto vicino al clan camorristico dei Casalesi, sono stati sequestrati una villa con piscina, un locale, due attività commerciali, polizze assicurative e conti correnti, intestati in maniera fittizia a familiari e prestanome. Iovinella era già arrestato dalle Fiamme gialle a settembre del 2017 per detenzione di sostanze stupefacenti e nel 2018 perché ritenuto il mandante dell’incendio di un’auto della Guardia di Finanza parcheggiata davanti la caserma della compagnia di Nettuno: per questo episodio Iovinella è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Coordinati dalla Procura di Velletri, allora guidata da Francesco Prete, i finanzieri a seguito dell’arresto hanno avviato indagini sul patrimonio di Iovinella, accertando una notevole sproporzione tra i beni posseduti e quelli dichiarati al fisco. Alla luce degli elementi raccolti, la Sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale di Roma ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa antimafia, e ha disposto il sequestro dei beni che si tramuterà successivamente in confisca. (Rer)