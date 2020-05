Yemen: allarme a Sana'a dove la pandemia da Covid-19 viene nascosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si calcola che siano almeno un centinaio i contagi da coronavirus nella capitale dello Yemen, Sana'a, che vengono tenuti nascosti dai miliziani sciiti Houthi che controllano la città dal 2014. Il 5 maggio scorso la formazione filo-iraniana aveva annunciato il primo caso di contagio e da allora si conoscono solo due persone malate in via ufficiale, una delle quali si tratta di un immigrato somalo poi deceduto. Ma i medici della capitale yemenita, contattati da diversi media internazionali, hanno confermato l'esistenza di un centinaio di casi di contagio tenuti nascosti dagli Houthi per il timore delle ripercussioni di tipo economico alla luce della loro già precaria gestione delle province del nord del Paese. Medici e funzionari sanitari hanno confermato all'emittente "al Arabiya" che gli Houthi si sono rifiutati di rivelare i risultati di test positivi e hanno intimidito il personale medico, i giornalisti e le famiglie che cercavano di parlare dei casi esistenti. Una voce fuori dal coro è quella di Muhammad al Maqaleh, un membro del cosiddetto Comitato supremo rivoluzionario della milizia Houthi, il quale ha attaccato i funzionari del ministero della Sanità del governo non riconosciuto di Sana'a a causa della sua segretezza sull'epidemia e sul numero di contagi e di morti nelle aree sotto il suo controllo. Al Maqaleh ha anche rivelato in una serie di tweet che il virus si era diffuso nella capitale, Sana'a, e in altre aree sotto il controllo degli Houthi, invitando il suo gruppo a dire la verità e non a nascondere informazioni. (Res)