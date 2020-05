Coronavirus: Usa, Trump difende i test effettuati alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suggerito venerdì di non avere preoccupazioni circa i test del coronavirus che vengono somministrati alla Casa Bianca, nonostante un recente studio accusi questi test di non rilevare in molti casi le persone positive al virus. Lo riporta l'emittente "Cnn". La Casa Bianca fa uso dei test forniti dalla società Abbott Labs. Ma questa settimana, "Cnn" ha riferito che un nuovo studio condotto da ricercatori dell'università NYU Langone a New York ha indicato che il test era così impreciso da essere "inaccettabile". Per Trump quello di Abbott è "un ottimo test" e può essere ricontrollato "rapidamente". Il presidente ha definito il test "molto portatile" e "molto veloce". (Nys)