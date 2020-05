Usa: Trump annuncia "Warp Speed", vaccino entro l'anno o prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’operazione Warp Speed, un piano che destinerà risorse imponenti per selezionare i migliori candidati vaccini anti-coronavirus, produrli e distribuirli su larga scala a tempi record. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il presupposto dell'operazione, illustrata in una conferenza stampa davanti alla Casa Bianca, è quello di produrre un vaccino "in un futuro relativamente prossimo". Trump ha detto che spera che sia prima della fine dell'anno. "Sarà rischioso. Sarà costoso, ma risparmieremo enormi quantità di tempo. Risparmieremo anni se lo faremo nel modo giusto", ha detto il presidente Usa. Faranno parte del team di sviluppo l'ex capo del dipartimento vaccini della Glaxo, Moncef Slaoui, e il generale Gustave Perna. "Vaccino o no, siamo tornati. E stiamo cominciando il processo", ha detto Trump. "Le nostre ricerche si stanno concentrando su quattordici tipi di vaccino che sono ai test clinici e sono promettenti" ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione. (segue) (Nys)