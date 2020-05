Coronavirus: Usa, per il direttore dei Cdc saranno oltre 100 mila i decessi entro il 1 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert Redfield, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, ha dichiarato che i modelli di previsione del dipartimento prevedono oltre 100 mila decessi per Covid-19 entro il 1 giugno. Redfield ha twittato: “I Cdc tengono traccia di 12 diversi modelli di previsione di possibili morti per Covid-19 negli Stati Uniti. A partire dall'11 maggio, tutti prevedono un aumento dei decessi nelle prossime settimane e un totale cumulativo che supererà i 100 mila entro l'1 giugno". Il suo tweet arriva dopo che i ricercatori dell'Università di Washington hanno rivisto martedì il modello dell'Institute for Health Metrics and Evaluation - spesso citato dalla Casa Bianca - calcolando 147 mila morti di coronavirus negli Stati Uniti entro il 4 agosto. Attualmente la Johns Hopkins University conta 87.184 decessi per coronavirus nel Paese. (Nys)