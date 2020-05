Brasile: Petrobras registra perdite per 7,6 miliardi di euro nel primo trimestre del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La perdita contabile non influisce in alcun modo sulla salute e sulla sostenibilità di Petrobras. Questa situazione è molto diversa da quella vissuta nel 2014-2015 quando la società ha dovuto affrontare due crisi, una finanziaria e l'altra morale", ha scritto il presidente della compagnia statale, Roberto Castello Branco, nel rapporto di presentazione dei risultati. Le entrate nette dello stato sono diminuite del 7,7 per cento nel primo trimestre, rispetto al quarto trimestre del 2019, fermandosi a 75,4 miliardi di real (11,8 miliardi di euro). Il calo delle entrate è stato causato principalmente dalla diminuzione del prezzo del petrolio Brent e dal crollo delle vendite di derivati (diesel e benzina) sul mercato interno a causa delle misure di isolamento sociale attuate per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. (segue) (Brp)