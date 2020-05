Usa: Amazon produrrà e venderà le sue visiere mediche al prezzo di costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon afferma che produrrà centinaia di migliaia di visiere per i medici e li venderà al prezzo di costo negli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Bbc". Il gigante di Internet ha affermato che gli ingegneri delle sue divisioni di droni e hardware sono stati incaricati di sviluppare il prodotto. Inizialmente, li venderà agli operatori sanitari, prima di renderli disponibili a tutti i clienti Amazon. Amazon non è la prima grande azienda statunitense a utilizzare le proprie risorse per produrre dispositivi di protezione individuale. Apple ha iniziato a inviare scudi facciali negli ospedali a marzo. Space X, HP e Ford hanno anche utilizzato le loro risorse di produzione per produrre e donare scudi facciali e altri tipi di dispositivi di protezione. Amazon ha dichiarato di aver donato 10 mila scudi facciali negli Stati Uniti e di essere "sulla buona strada" per consegnarne altri 20 mila. Ma il suo piano di venderli a basso prezzo sul suo sito Web li renderà disponibili al pubblico, cosa che altre aziende non hanno fatto. Al momento gli schermi facciali venduti da venditori indipendenti su Amazon hanno un prezzo compreso tra i 12 e i 35 dollari. Una volta che Amazon renderà la sua maschera disponibile per tutti i suoi clienti, potrebbe abbassare significativamente il prezzo. Secondo "Bbc", il colosso della vendita al dettaglio online ha dovuto in passato affrontare critiche per aver ribassato i prezzi dei rivenditori indipendenti sui suoi siti, ma gli esperti antitrust affermano che i suoi sforzi per aiutare in questa crisi probabilmente compenseranno tali preoccupazioni. (Nys)