Business news: Romania, Commissione Ue approva piani ricompensa a società energetiche per costi più elevati

- La Commissione europea ha approvato i piani della Romania per compensare parzialmente le società ad alta intensità energetica per i prezzi più elevati dell'elettricità risultanti dai costi di emissione indiretta nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue (Ets). Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che il regime coprirà il periodo 2019-2020, con un bilancio provvisorio di circa 291 milioni di euro, e che la misura andrà a beneficio delle aziende attive in Romania in settori che affrontano significativi costi dell'elettricità e che sono particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. Il risarcimento sarà concesso attraverso un rimborso parziale dei costi Ets indiretti alle società ammissibili. La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare i suoi orientamenti su alcune misure di aiuto di Stato nel contesto del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra post-2012, riscontrando che è conforme ai requisiti degli orientamenti. In particolare, il regime eviterà un aumento delle emissioni globali di gas a effetto serra a causa delle società che si trasferiranno in paesi al di fuori dell'Ue con una regolamentazione ambientale meno rigorosa. Inoltre, la Commissione ha concluso che l'aiuto concesso è limitato al minimo necessario. (Beb)