Business news: Romania, quasi mezzo milione di lavoratori a rischio nella seconda metà dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi mezzo milione di persone potrebbero perdere il lavoro nella seconda parte dell'anno in Romania. Lo ha affermato il ministro del Lavoro romeno, Violeta Alexandru, durante una diretta su Facebook. Il ministro del Lavoro afferma che la pandemia ha gravemente colpito l'economia, la tendenza in termini di disoccupazione è in aumento e ci sono studi che dimostrano che circa 500 mila persone potrebbero essere disoccupate nella seconda metà di quest'anno. "Le cifre si stanno evolvendo, purtroppo non favorevoli, l'economia è direttamente interessata. Spero di trovare le soluzioni per far lavorare queste persone il più presto possibile", ha dichiarato Alexandru, che ha risposto a una domanda riguardante una stima del tasso di disoccupazione in Romania. Il ministro ha affermato che il governo sta anche studiando la possibilità di aumentare le indennità di disoccupazione per le categorie vulnerabili: giovani laureati, persone con disabilità, persone vicine alla pensione. "Stiamo pensando a questa misura, per aumentare l'indennità per i contratti risolti in questo momento", ha affermato Alexandru. (Rob)