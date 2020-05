Business news: Balcani, per Bers regione in recessione a seguito della pandemia del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dei Balcani occidentali sarà in recessione nel 2020 a seguito della pandemia di coronavirus: lo sostiene la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), in un suo rapporto sugli sviluppi macroeconomici nelle aree in cui la banca ha esteso la propria attività. Secondo la Bers, l'economia della regione dovrebbe avere un calo del 4,8 per cento. "I paesi dei Balcani occidentali saranno colpiti dalla crisi del coronavirus attraverso diversi canali. I settori dei servizi, in particolare le piccole e medie imprese (Pmi), avvertiranno l'effetto delle misure di blocco attraverso la perdita di entrate in tutti i paesi, anche se in misura differente", sottolinea il rapporto. (Alt)