Business news: Repubblica Ceca, inflazione rallenta ad aprile

- L'aumento su base annuale dei prezzi al consumo in Repubblica Ceca rallenta da 3,4 per cento di marzo al 3,2 di aprile. Lo rivela l'Ufficio centrale di statistica, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". A trainare il calo è soprattutto la diminuzione dei prezzi dei carburanti, mentre continuano a crescere quelli dei prodotti alimentari, frutta e verdura innanzitutto. Anche l'aumento su base mensile cala dello 0,2 per cento ad aprile. (Vap)