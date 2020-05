Business news: Croazia, Ue approva garanzie e prestiti a Pmi e microimprese per 322 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime ideato dalla Croazia di circa 322 milioni di euro per garanzie di prestiti e prestiti agevolati a microimprese e piccole e medie imprese (Pmi) colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che il sostegno assumerà la forma di prestiti agevolati e garanzie statali su prestiti. Il sistema sarà gestito da Hamag-Bicro, l'agenzia croata per le Pmi, le innovazioni e gli investimenti. La Commissione ha riscontrato che la misura croata è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e su questa base l'ha approvata. La vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo regime croato di circa 322 milioni di euro sosterrà le microimprese e le Pmi colpite dall'epidemia di coronavirus facilitando il loro accesso ai finanziamenti in questi tempi difficili". (Beb)