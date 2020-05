Business news: Azerbaigian, revocata la licenza ad altre due banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Azerbaigian ha annunciato di aver revocato le licenze di AgBank e NbcBank a causa di problemi finanziari. "La situazione in cui versano queste banche non è soddisfacente e le banche hanno seri problemi con perdite di capitale e liquidità", ha riferito la Banca centrale in un comunicato. L’ente regolatore il mese scorso ha revocato le licenze di altre due banche, AtaBank e Amrakh Bank, sempre a causa di problemi finanziari, portando il numero delle banche attive nel paese caucasico da 30 a 26 nel giro di poche di settimane. (Res)