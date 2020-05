Business news: Aeroflot presenta domanda sussidio ad Agenzia federale trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statale russo Aeroflot (Rossija, Pobeda, Aurora e Aeroflot stessa) ha presentato una richiesta di sussidi per febbraio-aprile all'Agenzia federale dei trasporti aerei. Lo ha reso noto l'agenzia. Le compagnie aeree subiscono perdite a causa della cancellazione dei voli e a causa di restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19. L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale stima che le perdite dei vettori da gennaio a settembre potrebbero ammontare a una cifra fra i 160 e i 253 miliardi di dollari. Il 15 aprile il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che sarebbero stati stanziati oltre 23 miliardi di rubli (290 milioni di euro circa) per sostenere i vettori aerei. (Rum)